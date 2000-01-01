Школа дрессировка собак Екатеринбург
Дрессировка собак в Екатеринбурге
Воспитание собак любых пород и возраста
от дипломированного кинолога
Вы столкнулись со следующими проблемами?
В дрессировке или воспитании собаки
Мы решим
все проблемы с поведением собаки
с помощью Зоопсихологии
Какие методы мы используем и Почему мы другие?
Не используем Строгий Ошейник
Не Бьем собак
Не применяем одни и те же "Шаблонные" заученные тренировки для всех собак без учета индивидуальных особенностей
Не "затягиваем" количество занятий ради прибыли, стараемся решить проблемы собаки как можно быстрее
Не проводим занятия ради галочки
Против усыпления собак из-за поведения (всё возможно исправить)
Применяем только Зоопсихологию в решении исправления поведения собаки
Только Бесконфликтные методы воспитания собаки
К решению проблем каждой собаки подходим Индивидуально
Считаем, что у каждой собаки свои особенности и под каждого подопечного составляем индивидуальную программу занятий
Требуем четкое выполнение домашних заданий
Проводим индивидуальные занятия с выездом на территорию к клиенту в удобное время
Собака будет видеть и слышать только вас, где бы вы не находились с ней.
Перестанет делать то, что вам не нравится.
Сомневаетесь?
Проверьте на первом занятии:
Как проходят занятия?
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Дипломированные инструкторы-кинологи (зоопсихологи)
Приглашаем вас на бесплатные групповые занятия/семинары!
На занятиях вы узнаете как исправить поведение вашей собаки.
Работают опытные инструкторы-кинологи.
Все подробности и запись на занятия по ссылке:
Курсы дрессировки и воспитания собак в Екатеринбурге
Новая услуга
Полный Курс
"Идеальный питомец"
с помощником инструктора
8 500 ₽
-57%
Курс проводит начинающий Зоопсихолог.
В конце курса проводится экзамен(!) нашим главным инструктором.
Поэтому вы можете быть уверены в результате!
При покупке курса из 10 занятий
Эксперт Курс
Исправления поведения
Наш Инструктор исправит поведение даже в самых безнадежных случаях.
При сложных случаях рекомендуем этот курс.
Если Вы действительно хотите наладить контакт с собакой
Базовый курс
Исправления поведения
Наш инструктор исправляет поведение собаки и помогает решить проблемы.
Много домашних заданий, которые придется выполнять вам.
Дрессировка с передержкой
Забираем вашу собаку на воспитание.
В конце срока передержки проводится занятие для налаживания контакта с вами и вашей собакой; и закрепления результата.
Длительность передержки от 7 дней
С ежедневными занятиями по развитию собаки
Помощь в выборе/подборе щенка
Расскажем о минусах и плюсах пород собак. Исходя из ваших требований и возможностей, подберем близкую вам по духу собаку. Дадим рекомендации по уходу и воспитанию
Выбор собаки дело серьезное - ведь вам с ней жить всю жизнь. При необходимости возможен выезд инструктора с вами по питомникам и тд.
Курсы дрессировки собак в Екатеринбурге
Сколько стоит?
Новая услуга
Полный Курс
"Идеальный питомец"
с помощником инструктора
8 500 ₽
-57%
Курс проводит начинающий Зоопсихолог.
В конце курса проводится экзамен(!) нашим главным инструктором.
Поэтому вы можете быть уверены в результате!
При покупке курса из 10 занятий
Первое занятие
1000 ₽
-50%
Стоимость одного индивидуального занятия с выездом инструктора в удобное вам место.
Для новых клиентов
Полный Курс
"Идеальный питомец"
14 000 ₽
-30%
Стоимость десяти индивидуальных занятий с выездом инструктора в удобное вам место.
При покупке курса из 10 занятий
1 занятие
2000 ₽
Стоимость одного индивидуального занятия с выездом инструктора в удобное вам место.
При оплате в конце занятия
Новая услуга
Экспресс курс
9000 ₽
-55%
Наш инструктор исправляет поведение собаки и помогает решить различные проблемы.
За 3-5 занятий (по 1-3 часа)
Много домашних заданий, которые придется выполнять вам.
АКЦИЯ
Дрессировка с передержкой
14 000 ₽
Забираем вашу собаку на воспитание.
В конце срока передержки проводится занятие для налаживания контакта с вами и вашей собакой; и закрепления результата.
Длительность передержки 10 дней
1 день = 1400 руб.
Новая услуга
Помощь в выборе/подборе щенка
от 4000 ₽
Расскажем о минусах и плюсах пород собак. Исходя из ваших требований и возможностей, подберем близкую вам по духу собаку. Дадим рекомендации по уходу и воспитанию
Выбор собаки дело серьезное - ведь вам с ней жить всю жизнь. При необходимости возможен выезд инструктора с вами по питомникам и тд.
Бесплатная консультация кинолога-зоопсихолога
Получите квалифицированный ответ от нашего специалиста по любому вопросу, касающемуся обучения и поведения собаки
Дрессировка собак
от дипломированного кинолога зоопсихолога
в Екатеринбурге
Кому это необходимо?
Вы завели
Щенка
Воспитание и дрессировка щенков
На занятиях инструктор научит щенка:
Необходимо Исправить
поведение вашей собаки
Что перестанет делать ваша собака после курса?
Хотите идеальное выполнение команд
После курса ваша собака будет:
У вас породистая собака, и вы хотите участвовать в выставках
На занятиях наш инструктор научит вашу собаку:
Составим индивидуальный план обучения и участия в выставках
Каких собак мы воспитываем?
Мы дрессируем и воспитываем щенков и взрослых собак ВСЕХ пород, ограничений нет!
Дрессировка и воспитание Немецкой овчарки
Дрессировка и воспитание Американского стаффордширского терьера
Дрессировка и воспитание
Хаски
Дрессировка и воспитание Шпица
Дрессировка и воспитание
Тибетского Мастифа
Дрессировка и воспитание
Цвергпинчера
Дрессировка и воспитание
Лайки
Дрессировка и воспитание
Лабрадора
Дрессировка и воспитание
Той терьера
Дрессировка и воспитание
Чихуахуа
Дрессировка и воспитание
Сиба ину
Дрессировка и воспитание
Мальтезе
Дрессировка и воспитание
Корги
Дрессировка и воспитание
Алабая (Среднеазиатской овчарки)
Дрессировка и воспитание
Мопса
Дрессировка и воспитание
Йоркширского терьера
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Школа дрессировки и воспитания собак "Дай Лапу"